Пике: "У меня аллергия на футболку "Реала"

Теги жерар пикебарселонареал мадрид

Пике: "У меня аллергия на футболку "Реала"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сделал очередное язвительное заявление касательно мадридского "Реала".

"Я никогда не надевал футболку "Реала". По-моему были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками "Реала", но я никогда её не носил. Почему? У меня аллергия на неё", - цитирует игрока Sport.es.

Пике является воспитанником "Барсы", в каталонском клубе он провёл почти всю карьеру, за исключением четырёх лет в "Манчестер Юнайтед" и "Сарагосе".

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