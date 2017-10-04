Пике: "У меня - феноменальные отношения с Рамосом"

Защитник сборной Испании Жерар Пике опроверг слухи о своем конфликте с партнером по линии обороны в национальной команде Серхио Рамосом.

"Информация, которая была распространена относительно Серхио и меня, - это ложь. У нас - феноменальные отношения, и я бы хотел, чтобы когда-нибудь вы в этом убедились. Вы каждый раз информируете, что мы встречаемся с ним, чтобы выяснить отношения, но в этом нет необходимости. Мы - очень близки. Более того, мы будем партнерами в бизнесе, который я ему предложил", - цитирует 30-летнего бека sport.es.

Напомним, Пике назвал причину, по которой он до сих пор не покинул сборную Испании. | soccernews.ru