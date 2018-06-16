Пике: "У Роналду есть склонность нырять"

Защитник сборной Испании Жерар Пике высказался о матче ЧМ-2018 с Португалией (3:3).

Первый мяч португальцы забили с пенальти, который заработал Криштиану Роналду.

"У нас было больше моментов. А у них – три удара в створ и три гола. Иногда такие игры случаются.

Когда в первом матче на чемпионате мира в твои ворота быстро назначается пенальти и соперник выходит вперед, то итоговые ощущения от игры можно назвать неплохими. У Роналду есть склонность нырять.

Ошибка Де Хеа при втором голе? Все сталкиваются с этим. Я уверен, что в самые важные моменты он будет таким, каким мы привыкли всегда его видеть. Это совсем не из-за недостатка уверенности или чего-то в этом духе. Давид – наш вратарь, и он доказывал это много лет", – сказал Пике.

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