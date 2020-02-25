Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры"

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Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры"

Владелец "Андорры" Жерар Пике, играющий в каталонской "Барселоне", уволил главного тренера клуба Габи. Об этом сообщает Marca.

Отметим, футболисты вместе выступали за сине-гранатовых.

По данным источника, причиной увольнения стала серия из семи матчей без побед. Новым наставником "Андорры" стал Начо Кастро, который играл за "Барселону Б".

А еще: Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"| http://soccernews.ru
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