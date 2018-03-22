Пике: "В этом сезоне все командные фото "Реала" выглядят мрачно"

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Пике: "В этом сезоне все командные фото "Реала" выглядят мрачно"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о поведении игроков мадридского "Реала" в прошлом сезоне.

"В прошлом сезоне, когда "Реал" выиграл все, они чувствовали себя очень хорошо. Они постоянно разговаривали, когда я видел их на тренировках национальной сборной. Каждый раз, когда они выигрывали матч в прошлом сезоне, они публиковали фотографии в инстаграм из раздевалки. Они улыбались и кричали "Вперед, Мадрид", публикуя эмодзи с трофеями. Но в этом сезоне все изменилось. Все их фотографии в инстаграм выглядят очень мрачно", - цитирует 31-летнего бека goal.com.

Напомним, "Реал" сделал предложение Неймару. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
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