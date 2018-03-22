Пике: "В этом сезоне все командные фото "Реала" выглядят мрачно"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о поведении игроков мадридского "Реала" в прошлом сезоне.

"В прошлом сезоне, когда "Реал" выиграл все, они чувствовали себя очень хорошо. Они постоянно разговаривали, когда я видел их на тренировках национальной сборной. Каждый раз, когда они выигрывали матч в прошлом сезоне, они публиковали фотографии в инстаграм из раздевалки. Они улыбались и кричали "Вперед, Мадрид", публикуя эмодзи с трофеями. Но в этом сезоне все изменилось. Все их фотографии в инстаграм выглядят очень мрачно", - цитирует 31-летнего бека goal.com.

Напомним, "Реал" сделал предложение Неймару. | soccernews.ru