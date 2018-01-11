Пике: "Верю, что Умтити надолго останется в "Барселоне"

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Пике: "Верю, что Умтити надолго останется в "Барселоне"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не верит, что его партнер по команде Самюэль Умтити покинет каталонский клуб. 

"Умтити является отличным игроком и я верю, что он останется в нашей команде надолго и будет наслаждаться футболом. Меня не волнуют слухи об интересе к нему со стороны других клубов. Сэм останется с нами", - приводит слова Пике Metro.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы заплатить за 24-летнего Умтити сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

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