Пике: "Вижу, что сейчас Месси счастлив в "Барселоне"

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Пике: "Вижу, что сейчас Месси счастлив в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о важности для каталонской команды её капитана Лионеля Месси.

"Если Месси в составе, то это гарантия успеха. Вижу, что сейчас он очень счастлив в "Барселоне". Главное, что Лео остался прошлым летом. Те события закончились наилучшим образом", - приводит слова Пике Goal.com.

Контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне. Футболист отказывается обсуждать его продление, пока не будет избран новый президент клуба.

В текущем сезоне звёздный аргентинец забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

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