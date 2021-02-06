Пике: "Вижу, что сейчас Месси счастлив в "Барселоне"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о важности для каталонской команды её капитана Лионеля Месси.
"Если Месси в составе, то это гарантия успеха. Вижу, что сейчас он очень счастлив в "Барселоне". Главное, что Лео остался прошлым летом. Те события закончились наилучшим образом", - приводит слова Пике Goal.com.
Контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне. Футболист отказывается обсуждать его продление, пока не будет избран новый президент клуба.
В текущем сезоне звёздный аргентинец забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14