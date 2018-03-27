Пике вновь освистан на тренировке сборной Испании

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Пике вновь освистан на тренировке сборной Испании
Защитник "Барселоны" Жерар Пике был подвергнут обструкции во время тренировки сборной Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист был освистан болельщиками во время каждого касания мяча на тренировке. 

Напомним, что 31-летний Пике много раз публично поддерживал независимость Каталонии от Испании.

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