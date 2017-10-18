Пике впервые в карьере удален в матче Лиги Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Олимпиакосом".

В концовке первой половины с поля был удален защитник каталонцев Жерар Пике за две желтые карточки.

Первый "горчичник" футболист получил за срыв потенциальной атаки "Олимпиакоса", а второй - за игру рукой.

Стоит отметить, что это удаление стало первым в карьере Пике в Лиги Чемпионов.

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