Пике: "Всегда говорил, что у Хамеса есть ДНК "Барсы"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о шансах заиграть в его клубе полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

" Я всегда говорил, что у Хамеса есть ДНК "Барсы". Его стиль игры подходит нашей команде, он был бы счастлив в нашем клубе ", - приводит слова 31-летнего бека "сине-гранатовых" Don Balon.

В завершившемся сезоне Хамес забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за "Баварию".

Напомним, за последние 10 лет "Барселона" продала своих воспитанников на сумму свыше 100 миллионов евро. | soccernews.ru