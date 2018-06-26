Пике: "Всегда говорил, что у Хамеса есть ДНК "Барсы"

Теги барселонабавария мюнхенреал мадридхамес родригес

Пике: "Всегда говорил, что у Хамеса есть ДНК "Барсы"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о шансах заиграть в его клубе полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

"Я всегда говорил, что у Хамеса есть ДНК "Барсы". Его стиль игры подходит нашей команде, он был бы счастлив в нашем клубе", - приводит слова 31-летнего бека "сине-гранатовых" Don Balon.

В завершившемся сезоне Хамес забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 39 матчах за "Баварию".

Напомним, за последние 10 лет "Барселона" продала своих воспитанников на сумму свыше 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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