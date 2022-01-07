Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике ответил на информацию друга экс-тренера каталонского клуба Рональда Кумана - Луиса Канута о том, что испанец получает самую большую зарплату в "Барсе".

Сообщалось, что он получает 28 млн евро в год до уплаты налогов. Этим летом Пике пошел на снижение зарплаты, но получил значительную часть суммы благодаря бонусу за лояльность.

Вице-капитан сине-гранатовых опубликовал в твиттере скриншот банковской выписки, согласно которой он получил 2,3 миллиона евро. Пике также отметил, что это 50 процентов его зарплаты в "Барсе" в 2021 году, так как он пошел на сокращение.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

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