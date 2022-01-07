Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"

Теги барселонажерар пике

Пике выложил скриншот своей зарплаты в "Барселоне"Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике ответил на информацию друга экс-тренера каталонского клуба Рональда Кумана - Луиса Канута о том, что испанец получает самую большую зарплату в "Барсе".

Сообщалось, что он получает 28 млн евро в год до уплаты налогов. Этим летом Пике пошел на снижение зарплаты, но получил значительную часть суммы благодаря бонусу за лояльность.

Вице-капитан сине-гранатовых опубликовал в твиттере скриншот банковской выписки, согласно которой он получил 2,3 миллиона евро. Пике также отметил, что это 50 процентов его зарплаты в "Барсе" в 2021 году, так как он пошел на сокращение.

Также не пропустите: Рэмзи может перейти в "Кристал Пэлас". Его уговаривает Вийера. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не будет платить зарплату Коутиньо

"Барселона" не будет платить зарплату Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов