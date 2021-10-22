Пике высказался о Бензема перед "Эль Класико"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о форварде мадридского "Реала" Кариме Бензема.

"Уход Криштиану Роналду освободил для Бензема место, которое он идеально занял. Карим всегда показывал, что умеет больше, чем просто забивать голы. Он и отдает передачи, и создает свободные пространства.

Бензема приобрел гораздо большее значение. Мы знаем, как сложно забивать. Играя против него, мы отлично проведем время", – сказал Пике.

В нынешнем сезоне Бензема забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 8 матчах Ла Лиги.

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