Пике высказался о чемпионской гонке в Примере
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в испанской Примере.
"Три очка [в матче с "Вильярреалом"] очень важны для продолжения гонки. Мы отлично сыграли, нужно продолжать в том же духе до конца сезона. Нам не нравится отставать в таблице, но мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию, хоть это и будет очень сложно", - цитирует Пике Mundo Deportivo.
За четыре тура до завершения чемпионата "Барса" отстаёт от лидирующего "Реала" на 4 очка.
"Сине-гранатовым" осталось сыграть с "Эспаньолом", "Вальядолидом", "Осасуной" и "Алвесом". "Сливочным" предстоят матчи против "Алавеса", "Гранады", "Вильярреала" и "Леганеса".
Не пропустите: "Барселона" забила 9000-й гол в своей истории. | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Австрии
-
Тедеско продолжит тренировать "Спартак", будущее Цорна в клубе под вопросом
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Матичем
-
Опубликовано видео, как молния попала в 16-летнего российского футболиста
-
ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко
Лента новостей
-
Дзюба сымитировал секс с Азмуном в победной раздевалке "Зенита"
-
"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"
-
"Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Австрии
-
Кокорин отреагировал на чемпионство "Зенита"
-
Тедеско продолжит тренировать "Спартак", будущее Цорна в клубе под вопросом
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Матичем
-
Опубликовано видео, как молния попала в 16-летнего российского футболиста
-
ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко
-
Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит"
-
Пике высказался о чемпионской гонке в Примере
-
Ракицкий выиграл десятый чемпионский титул за последние 10 лет
-
Пять клубов ведут борьбу за Манджукича
-
Пожалуй, лучший матч "Барселоны" при Сетьене: каталонцы проехались катком по "Вильярреалу" и не отпустили "Реал" в чемпионсткой погоне
-
Милевский, Хачериди и другие: 11 игроков брестского "Динамо" заразились коронавирусом
-
Данни поздравил "Зенит" с чемпионством
-
Бартомеу исключил уход Месси из "Барселоны"
-
Фанаты "Зенита" встретили команду в аэропорту, чтобы вместе отпраздновать чемпионство
-
Манджукич озвучил "Локомотиву" свои финансовые требования
-
"Зенит" оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ
-
"Реал" продемонстрировал лучший результат клуба за 32 года по количеству пропущенных голов в 34 турах Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14