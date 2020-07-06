Пике высказался о чемпионской гонке в Примере

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в испанской Примере.

"Три очка [в матче с "Вильярреалом"] очень важны для продолжения гонки. Мы отлично сыграли, нужно продолжать в том же духе до конца сезона. Нам не нравится отставать в таблице, но мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию, хоть это и будет очень сложно", - цитирует Пике Mundo Deportivo.

За четыре тура до завершения чемпионата "Барса" отстаёт от лидирующего "Реала" на 4 очка.

"Сине-гранатовым" осталось сыграть с "Эспаньолом", "Вальядолидом", "Осасуной" и "Алвесом". "Сливочным" предстоят матчи против "Алавеса", "Гранады", "Вильярреала" и "Леганеса".

Не пропустите: "Барселона" забила 9000-й гол в своей истории. | http://soccernews.ru