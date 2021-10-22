Пике высказался о Фати и Винисиусе

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике сравнил нападающего сине-гранатовых Ансу Фати с вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором.

"Фати или Винисиус?

Винисиус быстрее, мощнее, более напорист. Ансу имеет талант забивать и может играть нападающим.

Я бы сказал, что Ансу сильнее как бомбардир, а Винисиус очень силен в ситуациях 1 в 1, он один из лучших игроков в мире в этом плане", - сказал испанец.

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