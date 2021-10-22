Пике высказался о Фати и Винисиусе

Теги винисиус жуниорансу фатижерар пикебарселонареал мадрид

Пике высказался о Фати и ВинисиусеФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике сравнил нападающего сине-гранатовых Ансу Фати с вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором.

"Фати или Винисиус? 

Винисиус быстрее, мощнее, более напорист. Ансу имеет талант забивать и может играть нападающим. 

Я бы сказал, что Ансу сильнее как бомбардир, а Винисиус очень силен в ситуациях 1 в 1, он один из лучших игроков в мире в этом плане", - сказал испанец.

Также не пропустите: Пике высказался о Бензема перед "Эль Класико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"

Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов