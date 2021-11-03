Пике высказался о конкуренции с "Реалом"

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Пике высказался о конкуренции с "Реалом"Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о конкуренции с мадридским "Реалом".

"Надеюсь, что "Барселона" может быть на одном уровне с "Мадридом", я завидую. Мне нравится, когда на "Сантьяго Бернабеу" меня встречают с враждебностью и свистом, это часть нашей работы.

У меня не возникнет проблем с проведением мероприятия на "Бернабеу", если в этом есть смысл", - сказал Пике.

Напомним, что "Барселона" проиграла последние четыре матча "Реалу".

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