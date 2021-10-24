Пике высказался о конкуренции в "Барселоне"

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Пике высказался о конкуренции в "Барселоне"Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о конкуренции в каталонском клубе на позиции центрального защитника.

У тебя когда-нибудь было так много соперничества на позиции центрального защитника?

"Никогда. Но это неплохо. В молодости ты понимаешь, на каком уровне ты можешь конкурировать. В 19 лет я отправился в аренду в "Сарагосу" и понял, что могу выступать в Первом дивизионе и против великих.

В 34 года ты уже знаешь, какой у тебя уровень, будешь ли ты играть или нет, даже если сейчас ваша очередь", - сказал испанец.

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