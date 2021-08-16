Пике высказался о Месси после победы в первом туре Примеры

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о перспективах каталонского клуба после ухода нападающего Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

"Это было трудно. Я знаю Месси с 13 лет. Он всех нас сделал лучше. Мы должны принять это, такова реальность. Мы все сделаем шаг вперед, чтобы быть конкурентоспособными.

Начинается эпоха без Лео, но положительных эмоций будет много", – сказал защитник во время стрима на Twitch после победы над "Реал Сосьедадом" в первом туре Ла Лиги (4:2).

В новом сезоне Пике забил первый гол "Барселоны" в Примере.

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