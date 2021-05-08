Пике высказался о ничьей с "Атлетико" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал ничейный результат матча 35-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0).
"Мы надеялись на более удачный результат. Впрочем, "Барселона" остается в чемпионской гонке. Думаю, что мы создали больше моментов, чем "Атлетико". Очень трудно играть против такой команды, так как у них лучшая оборона в Испании. Нам нужно было реализовывать свои моменты. У нас было достаточно шансов для гола, но в первом тайме соперник играл лучше. Если мы выиграем три оставшихся матча, то у нас будут шансы", - приводит слова Пике Barca Universal.
После 35 туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и на два очка отстает от лидирующего "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14