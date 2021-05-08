Пике высказался о ничьей с "Атлетико" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал ничейный результат матча 35-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0).

"Мы надеялись на более удачный результат. Впрочем, "Барселона" остается в чемпионской гонке. Думаю, что мы создали больше моментов, чем "Атлетико". Очень трудно играть против такой команды, так как у них лучшая оборона в Испании. Нам нужно было реализовывать свои моменты. У нас было достаточно шансов для гола, но в первом тайме соперник играл лучше. Если мы выиграем три оставшихся матча, то у нас будут шансы", - приводит слова Пике Barca Universal.

После 35 туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и на два очка отстает от лидирующего "Атлетико".

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