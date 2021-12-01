Пике высказался о переходе в "Реал"

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Пике высказался о переходе в "Реал"Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о возможном переходе в мадридский "Реал".

"Абсолютно невозможно. Ни за что.

Я лучше умру, чем перейду в "Реал", – сказал испанский защитник в эфире шоу El Hormiguero.

Напомним, что Жерар играет за первую команду "Барселоны" начиная с сезона 2008/09.

В нынешнем сезоне Пике сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним голом.

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