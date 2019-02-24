Пике высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о предстоящем матче каталонского клуба с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании и в матче чемпионата. Об этом сообщает AS.
"Прежде всего нам необходимо сосредоточится на проходе в финал Кубка Испании. После этого мы уже подумаем о победе в чемпионате. в случае победы над "Реалом" мы сделаем заявку на победу в Ла Лиге.
Месси на данный момент в прекрасной форме, что и доказал сегодня, забив три гола "Севилье", - сказал Пике.
"Барселона" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 57 очков.
Полуфинальный матч Кубка Испании "Реал" - "Барселона" состоится в среду, 27 февраля, в Мадриде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Валенсия
|24
|32
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19