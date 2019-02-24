Пике высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании

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Пике высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о предстоящем матче каталонского клуба с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании и в матче чемпионата. Об этом сообщает AS.

"Прежде всего нам необходимо сосредоточится на проходе в финал Кубка Испании. После этого мы уже подумаем о победе в чемпионате. в случае победы над "Реалом" мы сделаем заявку на победу в Ла Лиге.

Месси на данный момент в прекрасной форме, что и доказал сегодня, забив три гола "Севилье", - сказал Пике. 

"Барселона" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 57 очков. 

Полуфинальный матч Кубка Испании "Реал" - "Барселона" состоится в среду, 27 февраля, в Мадриде. 

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