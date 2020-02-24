Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"

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Пике высказался о скандале с президентом "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о скандале с президентом клуба Жозепом Бартомеу, который платит компании за критику игроков каталонцев в социальных сетях.

"Для меня ничего не изменилось. Социальными сетями нельзя управлять. Это произошло не впервые. Я поверил объяснениям президента клуба. Я верю, что он не знал об этом. Когда мы встретились, то я понял, что это задело его. Больше я не хочу говорить об этом. Не футбольные вещи могут навредить", - приводит слова Пике Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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