Пике высказался о свисте болельщиков "Барселоны" в адрес Роберто

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал поведение болельщиков каталонского клуба, которые освистали Серхи Роберто во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:3).

"Мне было больно слышать это. Серхи - отличный парень, который любит клуб больше чем кто-либо. Я напомню людям, что Роберто не является крайним защитником. Его родная позиция находится в центре поля, он полузащитник. Серхи вынужден идти на жертвы, чтобы играть на этой позиции, и у него неоднократно получалось сыграть блестяще. Люди могут выражать свое мнение, но мне было очень неприятно", - приводит слова Пике Goal.com.

В нынешнем сезоне 29-летний Роберто провел за "Барселону" четыре матча, забил два гола и отдал одну результатативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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