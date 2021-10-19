Пике высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Месси
Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.
"Думаю, что "Золотой мяч" выиграет Месси. Он является лучшим игроком этого поколения. Люди не знают, как определяют победителя, критерии слишком размыты. Если давать награду за трофеи, то победить должен Жоржиньо. Но если выбирать лучшего игрока в мире, то это Месси. Я считаю, что он должен был выиграть "Золотой мяч" больше семи раз", - приводит слова Пике Eurosport.
Ранее сообщалось, 34-летний Месси лидирует в прогнозе букмекеров о победителе "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Ранее он выигрывал награду рекордные шесть раз.
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|Валенсия
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|19
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|Сельта Виго
|20
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