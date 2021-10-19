Пике высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Месси

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Пике высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Месси

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

"Думаю, что "Золотой мяч" выиграет Месси. Он является лучшим игроком этого поколения. Люди не знают, как определяют победителя, критерии слишком размыты. Если давать награду за трофеи, то победить должен Жоржиньо. Но если выбирать лучшего игрока в мире, то это Месси. Я считаю, что он должен был выиграть "Золотой мяч" больше семи раз", - приводит слова Пике Eurosport.

Ранее сообщалось, 34-летний Месси лидирует в прогнозе букмекеров о победителе "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Ранее он выигрывал награду рекордные шесть раз.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже умственно недоразвитый второгодник! ))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Критерии как раз понятны.Про игрока поколения - это ,конечно, холопская чушь от испанца.Криш - лучший в уходящем поколении футболистов и просто космос!Visca El Barca!

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