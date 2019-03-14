Пике высказался о возможных соперниках по четвертьфиналу Лиги Чемпионов

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о командах, прошедших в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

"Любая из прошедших команд является серьезной угрозой для нас. "Ювентус" - великий клуб, а приход Роналду повысил их уровень.

Также есть четыре опасных клуба из АПЛ. "Аякс", выбивший "Реал" и "Порту", который всегда хорошо выступает", - приводит слова Пике L`Equipe.

Напомним, что в 1/8 финала "Барселона" прошла "Лиона" (5:1). Жеребьевка 1/4 финала состоится завтра в 14:00 (мск).

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