Пике высказался о взаимоотношениях Месси и Гризманна

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Пике высказался о взаимоотношениях Месси и Гризманна

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о взаимоотношениях нападающий каталонцев Лионеля Месси и Антуана Гризманна. Об этом сообщает Cadena SER.

"О сложных взаимоотношениях Месси и Гризманна все сильно преувеличенно. Они ладят также, как и с Дембеле, Педро или Вильей. Все хорошо. А с Суаресом Месси почти как братья.

Если Месси не общается с Гризманном также как и с Луисом, это не значит, что они не ладят", - сказал Пике.

Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" этим летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В этом сезоне француз участвовал в 9 матчах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.

А еще: Пике рассказал, с какими игроками "Реала" поддерживает хорошие отношения| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике:"Месси с Гризманном встречаются для секса на тайных особняках ,пока не видит Суарез"

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