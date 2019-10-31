Пике высказался о взаимоотношениях Месси и Гризманна
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о взаимоотношениях нападающий каталонцев Лионеля Месси и Антуана Гризманна. Об этом сообщает Cadena SER.
"О сложных взаимоотношениях Месси и Гризманна все сильно преувеличенно. Они ладят также, как и с Дембеле, Педро или Вильей. Все хорошо. А с Суаресом Месси почти как братья.
Если Месси не общается с Гризманном также как и с Луисом, это не значит, что они не ладят", - сказал Пике.
Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" этим летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В этом сезоне француз участвовал в 9 матчах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.
А еще: Пике рассказал, с какими игроками "Реала" поддерживает хорошие отношения| http://soccernews.ru
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Экс-вратарь сборной Аргентины: "Если Месси хочет считаться лучшим, ему надо перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5