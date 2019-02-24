Пике высказался о жалобах "Реала" на календарь
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не оставил без внимания жалобы "Реала" на календарь.
Напомним, что мадридский клуб недоволен тем, что у "Барселоны" будет на один день отдыха больше перед их кубковым матчем.
"Насколько я помню, перед игрой в первом круге Примеры они отдыхали на один день больше, но мы выиграли со счетом 5:1", - приводит слова Пике Marca.
Ответный полуфинальный матч Кубка Короля состоится 27 февраля в 23:00 (мск). Напомним, что первая игра в Барселоне завершилась со счетом 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Валенсия
|24
|32
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19