Пике высказался о жалобах "Реала" на календарь

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Пике высказался о жалобах "Реала" на календарь

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не оставил без внимания жалобы "Реала" на календарь.

Напомним, что мадридский клуб недоволен тем, что у "Барселоны" будет на один день отдыха больше перед их кубковым матчем.

"Насколько я помню, перед игрой в первом круге Примеры они отдыхали на один день больше, но мы выиграли со счетом 5:1", - приводит слова Пике Marca.

Ответный полуфинальный матч Кубка Короля состоится 27 февраля в 23:00 (мск). Напомним, что первая игра в Барселоне завершилась со счетом 1:1.

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