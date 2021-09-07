Пике высказался об Умтити

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением об отношении фанатов к Самуэлю Умтити.

"Он выполняет контракт со всеми взятыми на себя обязательствами. Люди должны проявлять уважение. Его отношение к делу безупречное. Он ни разу не пропустил тренировку. Другое дело, кто подписал контракт, то есть президент, за которого проголосовали сосьос.

Почему вы ему свистите? Большинство людей проработали в одной компании 30 лет и ничего не делают. Если бы я был в другом клубе, например, в "Юнайтед", я бы делал то же самое, что и Умтити. Все ситуации разные. Я только прошу чтобы люди проявили немного уважения", - сказал Пике.

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