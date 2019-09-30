Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре

Саудовская Аравия и Катар намерены заполучить право проведения Суперкубка Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, арабские страны предлагают Королевской Королевской федерации футбола Испании по 30 миллионов евро. Посредником в переговорах выступает защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Правительство Испании против проведения турнира в Саудовской Аравии из-за непростой политической ситуации в стране.

Напомним, что Суперкубок Испании состоится с 8 по 12 января. В нем примут участие "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Валенсия".

Не пропустите: Президент "Барселоны" встретится с Пике из-за критики в адрес руководства клуба. | http://soccernews.ru