Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре

4 Теги жерар пикесаудовская аравиякатар

Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре

Саудовская Аравия и Катар намерены заполучить право проведения Суперкубка Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, арабские страны предлагают Королевской Королевской федерации футбола Испании по 30 миллионов евро. Посредником в переговорах выступает защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Правительство Испании против проведения турнира в Саудовской Аравии из-за непростой политической ситуации в стране. 

Напомним, что Суперкубок Испании состоится с 8 по 12 января. В нем примут участие "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Валенсия".

Не пропустите: Президент "Барселоны" встретится с Пике из-за критики в адрес руководства клуба. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Когда он только успевает угрожать Де Лигту,ходить на свидания с Бартомеу и встречаться с принцами-диктаторами

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jugulator
Пьянь

Быть может, потому что Пике не тратит время на плюсоманию в интернете.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А что оно дает? Монетизацию? Нет. Конспиролог?

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jugulator
Пьянь

Это у тебя надо спросить. Ты же фанат накручивания плюсиков.

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