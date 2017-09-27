Пике выступил перед студентами Гарварда

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике выступил перед студентами Гарвардского университета, информирует El Mundo Deportivo.

Так, футболист, находясь в Лиссабоне, по приглашению преподавателя Аниты Элберсе, с которой у него установились хорошие отношения после своего обучения в данном учебном заведении, выступил перед слушателями курса по "Бизнесу, развлечениям и спорту", поделившись с ними собственным опытом.