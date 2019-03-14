Пике: "Я могу заменить Суареса в нападении"

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Пике: "Я могу заменить Суареса в нападении"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что он готов подменять нападающего каталонской команды Луиса Суареса.

"Если Луис Суарес устанет, буду просить тренера перевести меня в атаку. Надеюсь, у меня получится убедить его пойти на такой шаг. Я понимаю, когда у меня есть преимущество, когда есть возможность забить. Мне всегда нравилось помогать в нападении", - цитирует 32-летнего центрбека Marca.

В течение профессиональной карьеры Пике забил 50 голов в 536 матчах. 

В текущем сезоне в активе футболиста 7 мячей и 2 ассиста в 39 играх.

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