Пике: "Я очень рад получить вызов в сборную и вернуться"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал вызов в сборную Испании.

"Я очень рад получить вызов в сборную и вернуться. Посмотрим, удастся ли нам победить в первом матче и обеспечить выход на ЧМ-2018. Я всегда говорил, что для меня большая честь и большая мотивация выступать за сборную. То, что меня вновь вызвали в сборную, говорит о том, что я хорошо делаю свою работу" - приводит слова Пике Goal.com.

Напомним, что ранее Пике поддержал референдум о независимости Каталонии от Испании.

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