Пике: "Я забивал бы по 15 голов, если бы играл в атаке"

Фото твиттер "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о своём атакующем потенциале.

"Я всегда говорил, что забивал бы по 15 голов за сезон, если бы играл в атаке. Но меня поставили в оборону, где мне тоже хорошо", - цитирует 34-летнего футболиста Sport.es.

В текущем сезоне Пике сыграл за "Барсу" 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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