Пике ярко отреагировал на разгром "Реала" в Эль Класико

Фото твиттер "Барселоны"

Центральный защитника "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу над "Реалом" в 29-м туре испанской Ла Лиги.

Напомним, что "сине-гранатовые" на "Сантьяго Бернабеу" разгромили соперника со счётом 4:0.

"Мы вернулись", - написал Пике в твиттере.

"Барса" выиграла у "Реала" впервые за последние семь матчей - до этого были ничья и пять поражений.

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