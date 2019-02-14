Пике является автором уникального достижения в этом сезоне
Защитник "Барселоны" Жерар Пике сыграл полностью все матчи в текущем сезоне Примеры.
Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, Пике является единственным полевым футболистом, который отыграл все 23 матча (2070 минут) без замен.
Ближайший преследователь Пике по этому показателю Хорхе Мирамон провел на поле в этом сезоне 2035 минут.
Всего в этом сезоне Пике провел 32 игры, в которых отметился пятью голами и одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18