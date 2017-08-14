Пике забил автогол в матче за Суперкубок Испании

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Пике забил автогол в матче за Суперкубок Испании

"Реал" открыл счет в матче с "Барселоной" за Суперкубок Испании.

На 50-й минуте матча защитник "Барселоны" Жерар Пике срезал мяч в свои ворота. | http://soccernews.ru

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