Пике заплатит 2 миллиона евро за махинации с налогами

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Пике заплатит 2 миллиона евро за махинации с налогами

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подвергся финансовым санкциям, сообщает испанская пресса.

Национальная судебная коллегия обязала 32-летнего футболиста выплатить 2 миллиона евро для погашения штрафов по налогам.

Ранее Пике обвинили в налоговых махинациях, связанных с использованием имиджевых прав.

В минувшем сезоне звёздный центрбек сыграл за "Барсу" 52 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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