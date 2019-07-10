Пике заплатит 2 миллиона евро за махинации с налогами
Защитник "Барселоны" Жерар Пике подвергся финансовым санкциям, сообщает испанская пресса.
Национальная судебная коллегия обязала 32-летнего футболиста выплатить 2 миллиона евро для погашения штрафов по налогам.
Ранее Пике обвинили в налоговых махинациях, связанных с использованием имиджевых прав.
В минувшем сезоне звёздный центрбек сыграл за "Барсу" 52 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
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Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" более чем в 120 миллионов евро
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|38
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|Валенсия
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|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32