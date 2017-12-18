Пике запускает собственное шоу, первые гости Неймар, Месси и Суарес

Центральный защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике запускает собственное шоу.

В рамках большого проекта The Players Tribune, который позволит профессиональным спортсменам реализовывать себя в медиа, у одного из лидеров каталонского клуба будет собственная программа с названием "Пике+".

Судя по анонсам, первыми гостями Пике, который сам будет ведущим шоу, станут его партнёры по "Барселоне" Лионель Месси и Луис Суарес, а также экс-сотоварищ Неймар, ныне выступающий за ПСЖ.

Жерар никогда не лез в карман за словом, поэтому можно быть уверенным, что у Юрия Дудя появился серьёзный конкурент :)

А нам остаётся ждать первые выпуски шоу "Пике+". Скучно наверняка не будет.

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