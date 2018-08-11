Пике завершил международную карьеру

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Пике завершил международную карьеру

Защитник "Барселоны" Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании.

"Я поговорил с наставником сборной Луисом Энрике. Я сказал ему, что принял это решение некоторое время назад. Я очень доволен тем временем, которое провел в национальной команде, но сейчас пришла пора сконцентрироваться на выступлениях за "Барселону" - приводит слова Пике Marca.

31-летний Пике выступал за сборную Испании с 2009 года. За это время он сыграл 103 матча. Кроме того, в футболке испанской сборной Пике становился чемпионом мира и Европы.

Напомним, что Пике стал вице-капитаном "Барселоны". | http://soccernews.ru

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