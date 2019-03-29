Пике заявил, что Ибрагимович любит деньги больше всех на свете

Защитник "Барселоны" Жерар Пике ярко высказался о бывшем одноклубнике по каталонскому клубу Златане Ибрагимовиче.

"Он человек, который любит деньги больше, чем кто либо.

Как-то он сказал нам: "Деньги - это не самое главное". Мы ничего на это не сказали, но он сказал: "Самое главное - иметь много денег", - сказал Пике.

Ибрагимович играл за "Барселону" в сезоне-2009/10 и стал чемпионом Примеры , Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

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