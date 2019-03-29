Пике заявил, что Ибрагимович любит деньги больше всех на свете

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Пике заявил, что Ибрагимович любит деньги больше всех на свете

Защитник "Барселоны" Жерар Пике ярко высказался о бывшем одноклубнике по каталонскому клубу Златане Ибрагимовиче. 

"Он человек, который любит деньги больше, чем кто либо. 

Как-то он сказал нам: "Деньги - это не самое главное". Мы ничего на это не сказали, но он сказал: "Самое главное - иметь много денег", - сказал Пике.

Ибрагимович играл за "Барселону" в сезоне-2009/10 и стал чемпионом Примеры , Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да все их любят так же. Без денег никуда. Просто есть такие как Ибра, честно говорящие подобное, а есть лицемерные создания, по типу Пике. Бабки на лавочке, гораздо меньше балаболят.

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Карыч
Карыч

А Пуке такой бессребреник, что отдаёт свой заработок на благо Каталонии. Вот уж трепло...

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