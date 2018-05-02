Пике заявил, что "Реал" не был конкурентом "Барселоны" в этом сезоне

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Пике заявил, что "Реал" не был конкурентом "Барселоны" в этом сезоне

Защитник "Барселоны" Жерар Пике ответил "Реалу", который не собирается делать "чемпионский коридор" для "Барселоны" перед матчем 36-го тура чемпионата Испании.

"Мы не делали коридор почета для "Реала" после их победы на Клубном Чемпионате Мира, так как не соперничали с ними в этом турнире. Поэтому мы не должны просить их делать это сейчас, так "Реал" не конкурировал с нами в Ла Лиге", - сказал Пике.

Напомним, что "Барселона" оформила чемпионский титул сыграв 34 матча в чемпионате Испании и оторвавшись от "Реала" на 15 очков.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 6 мая и начнется в 21:45 мск.

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