Пике: "Ждем, что Месси подпишет новый контракт"

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Пике: "Ждем, что Месси подпишет новый контракт" Фото: инстаграм Лионеля Месси

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал будущее Лионеля Месси.

"Мы ждем, что Месси подпишет новый контракт. Мы хотим, чтобы он был с нами. Надеюсь, проект его убедил", - приводит слова Пике Diario Sport.

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истек в конце июня. Для подписания нового соглашения нужно сократить зарплату другим футболистам.

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