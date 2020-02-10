Пикфорд: "Меня бесит, что все ненавидят игроков сборной Англии"
Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд порассуждал о необоснованности критики в адрес игроков сборной Англии.
"Почему-то все тебя ненавидят, если ты игрок сборной Англии. Пресса, бывшие футболисты - они просто охотятся за игроками сборной. Взгляните хотя бы на Гари Невилла. С этим нужно жить, с этим нужно мириться. Знаю, на что я способен и в чём хорош. А всё остальное нужно держать подальше от своей головы. Все ненавидят игроков сборной. Я с этим справляюсь. Хотя порой это действительно бесит меня", - приводит слова Пикфорда BBC.
Напомним, что лучшим результатом "трёх львов" за последние 20 лет является выход в полуфинал ЧМ-2018.
На групповом этапе Евро-2020 англичане сыграют с Хорватией, Чехией и одним из победителей плей-офф Лиги Наций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18