Пикфорд: "Меня бесит, что все ненавидят игроков сборной Англии"

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Пикфорд: "Меня бесит, что все ненавидят игроков сборной Англии"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд порассуждал о необоснованности критики в адрес игроков сборной Англии.

"Почему-то все тебя ненавидят, если ты игрок сборной Англии. Пресса, бывшие футболисты - они просто охотятся за игроками сборной. Взгляните хотя бы на Гари Невилла. С этим нужно жить, с этим нужно мириться. Знаю, на что я способен и в чём хорош. А всё остальное нужно держать подальше от своей головы. Все ненавидят игроков сборной. Я с этим справляюсь. Хотя порой это действительно бесит меня", - приводит слова Пикфорда BBC.

Напомним, что лучшим результатом "трёх львов" за последние 20 лет является выход в полуфинал ЧМ-2018.

На групповом этапе Евро-2020 англичане сыграют с Хорватией, Чехией и одним из победителей плей-офф Лиги Наций.

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