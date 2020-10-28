Пикфорд нанял охрану из-за нанесенной травмы ван Дейку

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Пикфорд нанял охрану из-за нанесенной травмы ван Дейку

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд вынужден был прибегнуть к услугам телохранителей.

Как сообщает Daily Mail, причиной этому стали угрозы в адрес вратаря, которые он стал получать после того, как нанес травму Вирджилу ван Дейку.

Напомним, что из-за повреждения ван Дейк выбыл до конца текущего сезона.

В этом сезоне Пикфорд провел 8 игр, в которых пропустил 12 голов.

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