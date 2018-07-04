Пикфорд стал вторым английским вратарем в истории, который отбил послематчевый пенальти на ЧМ

Сборная Англии обыграла Колумбию в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

Вратарь англичан Джордан Пикфорд отразил один из 11-метровых в послематчевой серии.

Стоит отметить, что Пикфорд стал вторым английским вратарем в истории, который отбил послематчевый пенальти на мундиале. Ранее подобное удавалось Дэвиду Симэну на ЧМ-1998, но тогда Англия уступила Аргентине.

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