Пикфорд установил рекорд сборной Англии

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Пикфорд установил рекорд сборной Англии

Фото: инстаграм Джордана Пикфорда/Автор неизвестен

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд установил рекорд сборной Англии по длительности серии без пропущенных голов, сообщает статистический портал Opta.

Пикфорд не пропускал голы на протяжении 750 минут и превзошел достижение легендарного Гордона Бэнкса (720 минут).

Серию Пикфорда прервал датчанин Миккель Дамсгор, который забил гол ударом со штрафного.

27-летний Пикфорд выступает за сборную Англии с 2017 года. Всего он провел за национальную команду 37 матчей и пропустил 28 голов.

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