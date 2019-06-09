Пикфорд вошел в историю сборной Англии

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Пикфорд вошел в историю сборной Англии

Сборная Англии одержала победу над Швейцарией в матче за 3-е место Лиги Наций.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, один из которых забил голкипер англичан Джордан Пикофрд.

Таким образом, Пикфорд вошел в историю сборной, как первый вратарь, ударивший и забивший пенальти в послематчевой серии в официальной игре.

После забитого пенальти фанаты сборной Англии начали кричать: "Он забивает, когда захочет!".

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