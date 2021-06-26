Пикфорд высказался о Нойере
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд высоко отозвался о вратаре сборной Германии Мануэле Нойере.
Англичане и немцы сыграют друг с другом в 1/8 финала Евро-2020. Матч состоится во вторник, 29 июня.
"Карьера Нойера невероятна. Возможно, он входит в тройку лучших стражей ворот за последние 10 лет. Мануэль великолепен. Люблю смотреть на его игру по телевизору. Сыграть против него - это привилегия. Я попрошу у него футболку, если позволят антиковидные правила", - приводит слова Пикфорда TalkSport.
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