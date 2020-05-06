"Пил всю ночь, а затем сделал хет-трик". Экс-игрок "Лилля" рассказал о последнем матче Азара во Франции

Бывший полузащитник "Лилля" Рио Мавуба поделился воспоминаниями о том, как Эден Азар проводил время перед последним матчем в чемпионате Франции перед переходом в "Челси".

"Мы знали, что финишируем на третьем месте, но в последнем туре нас ждал матч с "Нанси". Мы решили погулять вечером и выпить, но наша гулянка затянулась. Азар не спал и пил всю ночь, но вышел на поле и сделал хет-трик за полчаса. Мы с парнями понимали, что Эден - особенный игрок", - приводит слова Мавуба The Independent.

Азар выступал за "Лилль" с 2008 по 2012 годы. Всего в составе французского клуба он провел 194 матча во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 53 результативные передачи. Сейчас 29-летний форвард выступает за "Реал".

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