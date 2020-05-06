"Пил всю ночь, а затем сделал хет-трик". Экс-игрок "Лилля" рассказал о последнем матче Азара во Франции

Теги реал мадридлилльэден азаррио мавуба

"Пил всю ночь, а затем сделал хет-трик". Экс-игрок "Лилля" рассказал о последнем матче Азара во Франции

Бывший полузащитник "Лилля" Рио Мавуба поделился воспоминаниями о том, как Эден Азар проводил время перед последним матчем в чемпионате Франции перед переходом в "Челси".

"Мы знали, что финишируем на третьем месте, но в последнем туре нас ждал матч с "Нанси". Мы решили погулять вечером и выпить, но наша гулянка затянулась. Азар не спал и пил всю ночь, но вышел на поле и сделал хет-трик за полчаса. Мы с парнями понимали, что Эден - особенный игрок", - приводит слова Мавуба The Independent.

Азар выступал за "Лилль" с 2008 по 2012 годы. Всего в составе французского клуба он провел 194 матча во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 53 результативные передачи. Сейчас 29-летний форвард выступает за "Реал".

Не пропустите: Азар решил сменить имидж во время карантина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу

"Барселона" признана чемпионом Испании по женскому футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов