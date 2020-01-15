"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году

"Спартак-2" официально объявил о том, что новым главным тренером клуба стал Роман Пилипчук.

Специалист входил в тренерский штаб главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с 2016 по 2018 год. В этот период московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что старший тренер "Спартака-2" Виктор Булатов покинул команду.

В 2019 году Пилипчук на протяжении 4 месяцев работал в минском "Динамо".

После 25 туров ФНЛ "Спартак-2" занимает 16 место.

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