Пилипчук прокомментировал своё возвращение в "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака-2" Роман Пилипчук поделился эмоциями в связи с возвращением в московский клуб.

52-летний специалист с июня 2016 по май 2018 года входил в тренерский штаб "красно-белых", занимая должность ассистента сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.

"Приятно вернуться домой. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Очень рад, что вернулся назад в "Спартак" работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперёд. Нужно встретиться с командой, пообщаться с ребятами, всё проанализировать, сделать выводы и тогда уже всё обсудить", - сказал Пилипчук.

Напомним, что контракт тренера со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.

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